ALEXA WELCH EDLUND/times-dispatch

The Gagens celebrated Alanna’s 10th birthday Wednesday with signs in their front yard on Monument Avenue in Richmond. One sign encouraged drivers to honk their horn. Standing behind Alanna are (from left) her sisters Alyssa and Amelia; her mother, Alejandra; her father, Rod; and her sister Amanda.

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