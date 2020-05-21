...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS ISSUED A FLOOD
WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA...
JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS AFFECTING CITY OF RICHMOND AND
HENRICO COUNTIES
FOR THE LOWER JAMES BASIN...INCLUDING RICHMOND LOCKS...MINOR FLOODING
IS FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PLEASE USE EXTREME CAUTION IF VENTURING NEAR RIVERBANKS. MOVE TO
HIGHER GROUND IMMEDIATELY SHOULD RISING WATER THREATEN YOUR SAFETY.
GRAPHICAL FORECAST INFORMATION IS AVAILABLE ON THE INTERNET AT
WWW.WEATHER.GOV/AKQ. CLICK ON THE RIVERS AND LAKES ICON BENEATH THE
POINT AND CLICK FORECAST MAP.
STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO FOR FURTHER UPDATES...
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE JAMES RIVER AT RICHMOND LOCKS.
* FROM SATURDAY MORNING TO SUNDAY EVENING...OR UNTIL THE WARNING IS
CANCELLED.
* AT 02:54 PM FRIDAY THE STAGE WAS 3.3 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 8.0 FEET.
* AT 9.0 FEET...THE ANCARROW'S BOAT LANDING IS CLOSED AT THIS LEVEL.
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 9.1 FEET ON MAY
7 2017.
&&
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...
JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF
RICHMOND AND HENRICO COUNTIES
FOR THE LOWER JAMES BASIN...INCLUDING RICHMOND WESTHAM...MINOR
FLOODING IS FORECAST.
...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED UNTIL LATE SUNDAY NIGHT...THE
FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM
* FROM THIS EVENING TO LATE SUNDAY NIGHT...OR UNTIL THE WARNING IS
CANCELLED.
* AT 09:30 AM FRIDAY THE STAGE WAS 9.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 12.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 13.8 FEET BY
TOMORROW EVENING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE SUNDAY
EVENING.
* AT 13.5 FEET...PORTIONS OF HUGUENOT FLATWATER PARK BEGIN TO FLOOD
THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 13.8 FEET ON
APR 18 2007.
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