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The Richmond Times-Dispatch wants to talk to business owners who are thinking about not paying their May rent because of the economic downturn. The newspaper also wants to talk landlords or property management companies who are having to deal with tenants not paying rent or wanting to make a partial payment.

Contact staff writer Sean Gorman at sgorman@timesdispatch.com or at (804) 649-6885.

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