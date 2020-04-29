college graduate job hunt
BrianAJackson

Soon-to-be college graduates: Have you been able to secure a job after spring graduation or has the coronavirus pandemic affected your job search?

The Richmond Times-Dispatch would like to interview college graduates in the Richmond area or those who are from the Richmond area for an article about how this spring's college graduates are tackling the job market.

Email reporter John Reid Blackwell at jblackwell@timesdispatch.com with your name and a phone number where he can reach you.

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