RPS budget

Amid shortfall, board tries to figure out teacher raises. Page A2

GRTC driver

COVID-19 case could lead to disruptions in service. Page A2

COVID-19 relief

Virginia has so far let out 62 prison inmates early. Page A4

Major advance

Scientists say drug is first to effectively treat virus. Page A10

In Opinions

Northam upholds his oath as the governor and as a doctor. Page A15

Flying Squirrels

Will the season happen? Minor League Baseball says yes. Page B1

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