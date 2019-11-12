2308 Krossridge Court

...AN AREA OF SNOW WILL AFFECT EASTERN CHESTERFIELD...NORTHERN
CHARLES CITY...NEW KENT...SOUTHEASTERN HENRICO AND SOUTHEASTERN
HANOVER COUNTIES...THE CITY OF RICHMOND...THE CITY OF COLONIAL
HEIGHTS AND THE CITY OF HOPEWELL...
AT 1249 PM EST, AN AREA OF MODERATE SNOW WAS LOCATED OVER
CHESTERFIELD COURT HOUSE, OR NEAR CHESTER TO SANDSTON AND NEW KENT.
THE SNOW BAND WILL CONTINUE MOVING EAST THROUGH 2 PM. SOME LOCATIONS
COULD EXPERIENCE UP TO ONE INCH OF SNOW ACCUMULATION ON GRASSY
SURFACES. AIR TEMPERATURES REMAIN ABOVE FREEZING THEREFORE ROAD
SURFACES WILL REMAIN WET.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RICHMOND, HOPEWELL, NEW KENT, COLONIAL HEIGHTS, CHARLES CITY,
TALLEYSVILLE, ROXBURY, CHESTER, HIGHLAND SPRINGS, FORT LEE, BENSLEY,
ADKINS STORE, BELLWOOD, TUNSTALL, RUTHVILLE, PROVIDENCE FORGE,
BOTTOMS BRIDGE, CHESTERFIELD COURT HOUSE, BARHAMSVILLE AND JORDANS
POINT.
VISIBILITIES COULD DROP TO LESS THAN A HALF MILE AT TIMES IN THIS
AREA OF MODERATE SNOW.
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