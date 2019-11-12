2308 Krossridge Court

2308 Krossridge Court in North Chesterfield. New to the list for 2018.

Address: 2308 Krossridge Court, Chesterfield, VA 23236

Display consists of over 80,000 LEDs and lights, inflatables and home-made decorations.

They will light up Dec. 7.

Enter your email address and submit to receive the Tacky Lights email each week of the holiday season

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription