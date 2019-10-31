On the cover: T.K. Somanath and Greta Harris are former and current CEOs of the Better Housing Coalition, which has been working to provide affordable housing in the area for 30 years. D10

Cover photo by: Staff photographer Alexa Welch Edlund

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