THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 687 IN
EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
ESSEX KING WILLIAM KING AND QUEEN
RICHMOND WESTMORELAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE
LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY
IN SOUTHEAST VIRGINIA
CITY OF EMPORIA GREENSVILLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE,
BEACH, BON AIR, BRAYS FORK, BRUNSWICK, BUFFORD CROSSROADS,
BURRUSS CORNER, CARET, CEDAR FORK, CENTER CROSS, CHAMPLAIN,
CHASE CITY, CHESTER, CHESTERFIELD, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE,
CLARKSVILLE, COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, CORBIN,
COWIE CORNER, CREWE, DAWN, DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE,
DUNNSVILLE, DURAND, EARLS, EDGERTON, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT,
EMPORIA RESERVOIR, FARMVILLE, GLEN ALLEN, GOOCHLAND, GREEN PLAIN,
GRESSIT, GUINEA MILLS, HAWK, HOWERTONS, JETERSVILLE, KENBRIDGE,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE,
LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI,
MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MIDLOTHIAN, MINERAL, MOSELEY,
PETERSBURG, POWHATAN, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICHMOND,
SANDSTON, SCOTTS FORK, SOUTH HILL, STODDERT, TRIPLET, VALENTINES,
VICTORIA, WARSAW, WEST POINT, AND WHITE PLAINS.
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