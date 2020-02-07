Neil Amin, chief executive officer of Shamin Hotels, the Richmond region's largest hotel operator.
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Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN VIRGINIA... JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM AFFECTING CHESTERFIELD...CITY OF RICHMOND AND HENRICO COUNTIES FOR THE LOWER JAMES BASIN...INCLUDING RICHMOND WESTHAM...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PLEASE USE EXTREME CAUTION IF VENTURING NEAR RIVERBANKS. MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY SHOULD RISING WATER THREATEN YOUR SAFETY. GRAPHICAL FORECAST INFORMATION IS AVAILABLE ON THE INTERNET AT WWW.WEATHER.GOV/AKQ. CLICK ON THE RIVERS AND LAKES ICON BENEATH THE POINT AND CLICK FORECAST MAP. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO FOR FURTHER UPDATES... && THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE JAMES RIVER AT RICHMOND WESTHAM. * FROM LATE TONIGHT TO SUNDAY EVENING...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 09:30 AM FRIDAY THE STAGE WAS 7.2 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 12.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE BY AFTER MIDNIGHT TOMORROW AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 13.7 FEET BY TOMORROW EVENING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE BY SUNDAY AFTERNOON. * AT 13.0 FEET...APPROXIMATELY 20 ACRES OF LOWLAND FLOODED IN VICINITY OF GAGE. THIS RIVER LEVEL IS COMPARABLE TO A PREVIOUS CREST OF 13.7 FEET ON SEP 30 2018. &&
Weather Alert
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM EST THIS AFTERNOON... * WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST VIRGINIA AND NORTHEAST NORTH CAROLINA. * WHEN...UNTIL 4 PM EST THIS AFTERNOON. * IMPACTS...SIGNIFICANT TREE DAMAGE, INCLUDING FALLING LIMBS AND BRANCHES, AND SCATTERED TO NUMEROUS UPROOTED TREES, WILL RESULT, AS WILL NUMEROUS POWER OUTAGES. * ADDITIONAL DETAILS...GIVEN THAT THIS IS EXPECTED TO BE AN UNUSUALLY STRONG WIND EVENT, AND SOIL IS SATURATED FROM MULTIPLE INCHES OF SOAKING RAIN DURING THE PAST 48 HOURS, SCATTERED TO NUMEROUS UPROOTED TREES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TRAVEL AND OUTDOOR ACTIVITIES ARE STRONGLY DISCOURAGED THIS MORNING DUE TO THE STRONG WIND GUSTS AND INCREASED RISK OF TREE DAMAGE. &&
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