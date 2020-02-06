Police lights

A woman who was seriously injured when her car was struck by a van last month on Jefferson Davis Highway in Chesterfield County has died, police said.

The victim was identified as Gail A. Honts, 57, of Hopewell.

On Dec. 9, a 2000 Ford Econoline E250 van was traveling north in the 16200 block of Jefferson Davis Highway when the driver lost control, crossed into the southbound lanes and struck a 2013 Jeep Compass driven by Honts.

Both drivers were transported to area hospitals.

Chesterfield police were notified Wednesday that Honts, who lived in the 700 block of Cabin Creed Drive, died Monday as a result of injuries she sustained in the crash.

Police are continuing to investigate.

mbowes@timesdispatch.com

(804) 649-6450

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