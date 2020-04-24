police lights night

Chesterfield County police have identified a woman who was found dead at a bowling alley last weekend. 

At 7:30 p.m. Sunday, police responded to a report of a suspicious situation in the area of Holiday Bowl at 11400 Jefferson Davis Highway. Officers arrived to find the body of Pamela S. Newcomb, 55, of no permanent address.

Police said the body was transported to the Office of the Chief Medical Examiner, who has determined Newcomb's death was a homicide.

Police are still investigating the incident, and ask anyone with information to contact the Chesterfield County Police Department at (804) 748-1251 or Crime Solvers through the P3 app.

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