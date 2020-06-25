Police lights day

Richmond police are investigating a fatal shooting that happened Thursday afternoon in the city's East End.

Police said officers responded at 1:18 p.m. to the 2600 block of Ford Avenue for a report that a person had been shot. Officers found a man with an apparent gunshot wound.

Police said the victim was pronounced dead at the scene, and the medical examiner will determine the cause and manner of death. 

Police ask anyone with information about this fatal shooting to contact Major Crimes Detective G. Russell at (804) 646-7715 or Crime Stoppers at (804) 780-1000.

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