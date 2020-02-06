...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL VIRGINIA, EAST CENTRAL VIRGINIA, EASTERN
VIRGINIA, NORTH CENTRAL VIRGINIA, SOUTH CENTRAL VIRGINIA, AND
SOUTHEAST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL
VIRGINIA, AMELIA, CUMBERLAND, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING
COL. HEIGHTS), EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN
LOUISA, FLUVANNA, GOOCHLAND, POWHATAN, PRINCE EDWARD, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE
CITY OF RICHMOND), AND WESTERN LOUISA. IN EAST CENTRAL
VIRGINIA, CHARLES CITY, EASTERN ESSEX, EASTERN KING WILLIAM,
EASTERN KING AND QUEEN, NEW KENT, RICHMOND, WESTERN ESSEX,
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, AND
WESTMORELAND. IN EASTERN VIRGINIA, LANCASTER, MATHEWS,
MIDDLESEX, AND NORTHUMBERLAND. IN NORTH CENTRAL VIRGINIA,
CAROLINE. IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA, BRUNSWICK, DINWIDDIE,
LUNENBURG, MECKLENBURG, NOTTOWAY, AND PRINCE GEORGE. IN
SOUTHEAST VIRGINIA, GLOUCESTER, GREENSVILLE, JAMES CITY,
SURRY, AND SUSSEX.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* AN EXTENDED PERIOD OF RAINFALL WITH MODERATE TO HIGH RAINFALL
RATES IS EXPECTED FROM NOW THROUGH EARLY FRIDAY MORNING AND WILL
LEAD TO CONDITIONS FAVORABLE FOR FLOODING. RAINFALL TOTALS ARE
EXPECTED TO AVERAGE 2 TO 3 INCHES THROUGH FRIDAY MORNING, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH
FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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