police lights night

A man was found shot to death Wednesday in an East End convenience store along Mechanicsville Turnpike.

Richmond police identified the victim as Leon T. Robinson, 27, of the 3700 block of North Avenue. 

At 9:14 p.m. Wednesday, police officers responded to the 804 Market in the 1600 block of Mechanicsville Turnpike, where they found Robinson unresponsive and suffering from gunshot wounds. He was pronounced dead at the scene.

The Medical Examiner will determine the cause and manner of death.

Anyone with information about this incident is asked to call Major Crimes Detective A. Darnell at (804) 646-3927 or Crime Stoppers at 780-1000.

arockett@timesdispatch.com

(804) 649-6527

Twitter: @AliRockettRTD

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