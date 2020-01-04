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(1) comment
according to Democrat paranoia, there should have been hundreds dead and injured there with all those guns and all that ammo.
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