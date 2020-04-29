...MODERATE TO HEAVY RAINFALL EXPECTED THURSDAY...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL VIRGINIA, NORTH CENTRAL VIRGINIA, SOUTH
CENTRAL VIRGINIA, AND SOUTHEAST VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL VIRGINIA, AMELIA, CUMBERLAND,
EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN LOUISA,
FLUVANNA, GOOCHLAND, POWHATAN, PRINCE EDWARD, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE
CITY OF RICHMOND), AND WESTERN LOUISA. IN NORTH CENTRAL
VIRGINIA, CAROLINE. IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA, BRUNSWICK,
DINWIDDIE, LUNENBURG, MECKLENBURG, AND NOTTOWAY. IN SOUTHEAST
VIRGINIA, GREENSVILLE.
* FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY AFTERNOON
* MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED AHEAD OF A
STRONG COLD FRONT THURSDAY MORNING ALONG AND WEST OF INTERSTATE
95. THE HEAVY RAIN MOVES EAST OF INTERSTATE 95 LATE THURSDAY
MORNING AND AFTERNOON. RAINFALL TOTALS ARE EXPECTED TO AVERAGE 1
TO 2 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THIS MUCH
RAINFALL WILL LEAD TO CONDITIONS FAVORABLE FOR FLOODING.
* RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH
FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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