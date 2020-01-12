ARCHER, Samuel "Sammy" Powell Jr., of Chesterfield, passed away Friday, January 10, 2020. He was preceded in death by his first wife, Pauline Oliver Archer; brother, Boe Archer; and sister, Brenda Wilson. Sammy was a devoted husband and father who worked for Philip Morris, USA, for 34 years. He is survived by his loving wife of 28 years, Lois Payne Archer; daughter, Cindy Lou Council; son, Sammy Carroll Archer; two stepchildren, four stepgrandchildren, five stepgreat-grandchildren; two sisters, Janet Huff and Barbara Talbott. The family will receive friends at the Chester Chapel of J.T. Morriss & Son on Wednesday, January 15, 2020, from 6 to 8 p.m. In lieu of flowers, contributions may be made to your local animal shelter in memory of Sammy. Condolences may be registered at www.jtmorriss.com.

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