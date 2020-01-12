BROWN, Iris L. "Lump," born October 18, 1944. Iris departed this life on December 6, 2019, in Elkton, Md. Iris was preceded in death by her parents, James L. Brown Sr. and Vivian S. Brown; her three brothers and two nephews. Iris is survived by her daughter, Lisa B. Garrett; her brother, Stanley M Brown Sr.; grandchildren, one great-grandchild, along with a host of other beloved family and dear friends too numerous to mention. The memorial service will be held on Saturday, January 18, 2020, 11 a.m. Location: Bethlehem Baptist Church, 1920 Fairmount Ave. 23223. RE: www.richmond.com.

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