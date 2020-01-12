CARTER-HOLMES, Joan, died on November 23, 2019, at the age of 65. Joan did not want a traditional obituary where her family creates a timeline from birth to death listing all her accomplishments. Nor did she want her family to create one grand poetic statement of her life. Joan always tried her best in everything she did. She really loved her family, her husband, Al; her son, Brett; her best friend, Cindy; all the dogs and cats she was blessed to share her life with and all her friends. Joan wants to thank all the people who helped her, loved her, cared for her, doctored her and taught her things so she could enjoy the wonderful life she lived. Joan managed to keep a smile on her face, in spite of all the chronic health conditions and cancers that she lived with. If you would like to honor Joan's memory, she would love for you to support Richmond Animal League, the World Wildlife Foundation, St. Jude Children's Research Hospital or any charity of your choice. As per Joan's wishes, she will become part of an Eternal Reef off the east coast of the United States. Joan hopes that you will smile whenever you think of her.

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To plant a tree in memory of JOAN CARTER-HOLMES as a living tribute, please visit Tribute Store.

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