CHANDLER, BARBARA

CHANDLER, Barbara S., 82, of Highland Springs, passed away on Monday, January 6, 2020, peacefully surrounded by loved ones. She was preceded in death by her loving and devoted husband of 60 years, Ronald Sr.; her son, Ronald Jr.; and seven siblings. She is survived by her daughter, Carol Burcham; grandsons Ronald and Travis Burcham; and four loving great-grandchildren. Services will be held on Friday, January 17, at noon with reception following at Saint John's Catholic Church in Highland Springs, for both Ronald and Barbara. Online guestbook is available at affinityfuneralservice.com.

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To plant a tree in memory of BARBARA CHANDLER as a living tribute, please visit Tribute Store.

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