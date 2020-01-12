COULON, Kathryn Lee, 75, of North Chesterfield, passed away on Thursday, January 9, 2020. The family will receive friends on Tuesday, January 14, from 12:30 to 1:30 p.m. at Woody's Funeral Home, Huguenot Chapel, 1020 Huguenot Rd., Midlothian, Va. 23113. Memorial service to follow at 2 p.m. In lieu of flowers, the family would like donations given to Vietnam Veterans Association, or Susan G. Komen. Condolences may be made to the family at www.woodyfuneralhomehuguenot.com.

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Service information

Jan 14
Visitation
Tuesday, January 14, 2020
12:30PM-2:00PM
Woody Funeral Home - Huguenot Chapel
1020 Huguenot Road
Midlothian, VA 23113
Order flowers
Guaranteed delivery before Lee's Visitation begins.
Jan 14
Memorial Service
Tuesday, January 14, 2020
2:00PM
Woody Funeral Home - Huguenot Chapel
1020 Huguenot Road
Midlothian, VA 23113
Order flowers
Guaranteed delivery before Lee's Memorial Service begins.

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