DAVIS, DARNELL

DAVIS, Darnell, of Henrico, died January 7, 2020. Surviving are two daughters, Willnette D. Powell and Sharon Waller; seven grandchildren, other relatives and friends. Remains rest at Scott's Funeral Home, 115 E. Brookland Park Blvd. Funeral services will be held 11 a.m. Tuesday, January 14, at Gravel Hill Baptist Church, 5426 Longbridge Road (Varina). Dr. Ray McKenzie officiating. Interment Virginia Veterans Cemetery at Amelia. Online guestbook at www.scottsfuneralhome.com.

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