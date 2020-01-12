ELGIN, CORY

ELGIN, Cory, 49, of Chesterfield, went to be with the Lord on Wednesday, January 8, 2020. He is survived by his loving wife, Sharon Elgin; daughter, Taylor Mohr; son, Kaleb Mohr; mother, Joanna Elgin; nephew, Steven Terry; niece, Sarah Herndon; brother-in-law, Charles Herndon; and a plethora of family and friends. Cory was preceded in death by his father, Garland B. Elgin; sister, Cathie Elgin-Herndon; and grandmother, Elsie Kissinger. His Celebration of Life service will be held Tuesday, January 14, 2020, at 6 p.m. at Morrissett Funeral and Cremation Service, 6500 Iron Bridge Rd. (Rte. 10). In lieu of flowers, the family suggests that memorial contributions may be made to the American Cancer Society at 4240 Park Place Ct., Glen Allen, Va. 23060 and St. Jude Children's Research Hospital at 501 St. Jude Place, Memphis, Tenn. 38105.

View online memorial
To plant a tree in memory of CORY ELGIN as a living tribute, please visit Tribute Store.

Receive daily news emails sent directly to your email inbox

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.