GARRIS, VERNON

GARRIS, Vernon Martin "Marty" Jr., 59, of Richmond, went to be with his Heavenly Father on Saturday, January 4, 2020, after a very long battle with cancer. He is survived by his brothers, Tommy, Bobby and Jerry; his favorite cousin, Belinda; to include his phenomenal friends, Karen and the Scott Stagg family; and too many others to mention. The family will receive friends on Monday, January 13, 2020, from 6 to 8 p.m. at Nelsen Funeral Home, 4650 S. Laburnum Ave., Richmond, Va. 23231. A private graveside service will be held in North Carolina. A special thanks to all at the Massey Cancer Center and the VCU hospitals. Online condolences may be made at nelsenrichmond.com.

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