GRUBBS, BRIAN

GRUBBS, Brian C., 47, of Gum Springs, Va., passed away suddenly surrounded by family and friends on January 9, 2020. Brian is survived by his wife, Deborah Grubbs; sister, Angela Creery and husband, Scott Creery; brother, Michael Grubbs and wife, Maria Grubbs; mother-in-law and father in-law, Kenneth and Georgene Siadak; brother-in-law, Ian Siadak and wife, Misty Siadak; along with several nieces and nephews. He was preceded in death by his parents, Thomas Grubbs and Jessie Grubbs. A Celebration of Life will be held at Grayhaven Winery, date to be announced. In lieu of flowers, donations may be made to LifeNet Health Foundation, 1864 Concert Dr., Virginia Beach, Va. 23453 or https://www.lifenethealth.org/get-involved/lifenet-health-foundation.

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To plant a tree in memory of BRIAN GRUBBS as a living tribute, please visit Tribute Store.

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