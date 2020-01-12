HAIRFIELD, Joseph W. Jr., 93, of Richmond, passed away January 10, 2020. He is survived by his wife, Mae B. Hairfield; son, Joseph W. "Joey" Hairfield III; and grandson, Jeremy C. Hairfield (Neil). Joe was a retired Superintendent of Riverview Cemetery. The family will receive friends from 2 to 4 and 6 to 8 p.m. Friday, at the Central Chapel of Bennett Funeral Home, 3215 Cutshaw Avenue. A graveside service will be held at 11 a.m. Saturday, January 18, in Riverview Cemetery.

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