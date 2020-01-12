HALL, JOHN

HALL, John Wesley, went to God on December 25, 2019. John was born on November 10, 1969. He was preceded in death by his father, Edward Reaves Hall. He is survived by his mother, Joyce Hall; his sisters, Joanne Hall (Nahum Matias) and Joellyn Richie (Dwayne); niece, Daisy Matias; and nephew, Allen Richie. There will be a celebration of John's life on January 18, 2020, 1 p.m. at Bethel Baptist Church in Midlothian, Va. In lieu of flowers, contributions can be made to Richmond Friends of the Homeless or Good Samaritan Ministries, LTD.

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