HARRIS, ROLAND

HARRIS, Roland T. "Buzzy" Jr., 79, of Deltaville, went to be with the Lord on Wednesday, January 8, 2020. He was a contractor and a member of Zoar Baptist Church, Deltaville, Va., and the Army National Guard. He was preceded in death by his wife, Acolene Harris; father, Roland Harris Sr.; and mother, Juanita Harris. He is survived by his sons, Bradley Harris Sr. (Sue) and Christopher Harris (Laura); grandchildren, Bradley Jr., Benjamin, Ashley and Bailey; great-grandchild, Bradley III; sisters, Joan Evans (Charlie), Betty Vaughan (Ray), Judy Metheny (Buddy) and Sherry Gregory (Linwood); and numerous nieces and nephews. The family will receive friends Monday, January 13, from 6 to 8 p.m. at Nelsen Funeral Home, 4650 S. Laburnum Ave., Richmond, Va. 23231, where services will be held Tuesday, January 14, at 12 p.m. Interment will follow in Washington Memorial Park. In lieu of flowers, donations may be made to a charity of your choice. Online condolences may be made at nelsenrichmond.com.

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