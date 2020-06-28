...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM 8 AM SUNDAY TO MIDNIGHT EDT
SUNDAY NIGHT...
THE VIRGINIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED A CODE
ORANGE AIR QUALITY ALERT ACROSS THE RICHMOND AND PETERSBURG METRO
AREAS...FOR FINE PARTICULATES...FROM 8 AM SUNDAY TO MIDNIGHT EDT
SUNDAY NIGHT.
AIR QUALITY IS EXPECTED TO REACH CODE ORANGE...WHICH IS UNHEALTHY
FOR SENSITIVE GROUPS...AND MEANS INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY
AND/OR HEART AILMENTS...OLDER ADULTS...AND CHILDREN SHOULD REDUCE
PROLONGED OR HEAVY OUTDOOR EXERTION.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT FINE PARTICULATES CONCENTRATIONS
WITHIN THE REGION MAY APPROACH OR EXCEED UNHEALTHY STANDARDS. FOR
ADDITIONAL INFORMATION...PLEASE VISIT THE VIRGINIA D E Q AIR QUALITY
WEB SITE AT ALL LOWER CASE HTTP://WWW.DEQ.VIRGINIA.GOV/