HOFFMAN, SALLIE

HOFFMAN, Sallie, passed away January 9, 2020. She is survived by her son, Joseph Hoffman and his wife, Kelly (formally known as what's her name). She was the grandmother to five perfect grandchildren, Connor, Meagan, Logan, Rowan and Aiden who she spoiled endlessly. Mrs. Sallie never met a stranger and was loved by all that knew her. Services will be held on Wednesday, January 15, at 3 p.m. located Affinity Funeral Services on Enterprise Parkway.

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To plant a tree in memory of SALLIE HOFFMAN as a living tribute, please visit Tribute Store.

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