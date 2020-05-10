BERNARDINI, DORIS

Doris S. Bernardini It's been 10 years ago today since you slipped from my arms & went to be with our family in Heaven. There are no words strong enough to describe the pain I still feel every day because I miss you so much. I love you with all my heart. Janiece

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