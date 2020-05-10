...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT SUNDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES FROM 28 TO 32 DEGREES EXPECTED.
LOCAL VARIATION WILL EXIST WITH MOST OF THE URBAN LOCATIONS
REMAINING SLIGHTLY ABOVE FREEZING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTH
CENTRAL AND SOUTHEAST VIRGINIA AND INTERIOR NORTHEAST NORTH
CAROLINA.
* WHEN...UNTIL 8 AM EDT SUNDAY, THE COLDEST TEMPERATURES ARE
EXPECTED FROM 2 AM THROUGH 7 AM.
* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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