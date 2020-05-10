GRAY- In loving memory of my mother & granny Olivia E. Gray on Mother's Day. Mother is the sweetest name and life without her is not the same. She shared my joys & my tears. I thank thee Lord for all those wonderful years. Happy Mother's Day, mom. We love you & miss you very much. Walkie, Sonya and Daryl

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