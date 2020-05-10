HOCKADAY, ELSIE

ELSIE HOCKADAY Remembering my wife, our mother, and grandmother this Mother's Day. God looked around His garden and He found an empty place. He then looked down upon this earth and saw your tired face. He put His arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful, He always takes the best. Love, family

To plant a tree in memory of ELSIE HOCKADAY as a living tribute, please visit Tribute Store.