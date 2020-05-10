KELLEY, LYNDA

In Memory of Lynda Loving Kelley HAPPY MOTHER'S DAY! "To My Best Friend" who left us 4 days after Mother's Day, 7 years ago, in the early morning hours of May 16, 2013. You answered the call to come home. No more suffering and no more pain. Missing you always. Friend, Joan R. Owens

To plant a tree in memory of LYNDA KELLEY as a living tribute, please visit Tribute Store.