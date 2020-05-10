MATTIE L. O'NEIL MADELINE C. GARY Dear mother, it has been 25 years since you departed this life and received your wings. Madeline, you departed Nov. 3, 2002. On Dec. 27, 2019 your son, Willie Frazier O'Neil received his wings. He has been laid to rest next to you. I know you & dad have a smile on your face. Happy Mother's Day. The O'Neil Family

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