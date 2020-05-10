PRENTISS, MARGUERITE

Marguerite Prentiss Upright and just in all her ways, Loyal and true through all her days, Silently suffered, patiently bore, God took her home to suffer no more. Happy Mother's Day. Love and miss you, JoAnne, Ruffin, Jr. & Family

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