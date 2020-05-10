REID , JENNIE

In Memory of Jennie Jane Townes Reid Your voice was soft and soothing, You had a tender touch. We thank God for you, "OUR MOTHER" We'll always love you very much. HAPPY MOTHER'S DAY! Your children and families Fletcher Jr., Joan, Cathy, Margaret and Larry

To plant a tree in memory of JENNIE REID as a living tribute, please visit Tribute Store.