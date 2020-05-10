SMITH, MAGGIE

SMITH - Maggie February 11, 1926 - November 28, 2016 Gone are the days we used to share, but in my heart you're always there. Never more than a thought away, Loved and remembered on this Mother's Day. And while you lie in peaceful sleep, your memory, Maggie, I shall forever keep. ~ Your Daughter, Shelia Smith

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