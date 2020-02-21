HOWARD, JOHN

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM EST
FRIDAY...
* WHAT...SNOW HAS ENDED ACROSS THE REGION, WITH TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. HOWEVER, A WINTER WEATHER
ADVISORY WILL REMAIN IN EFFECT OVERNIGHT DUE TO SLICK ROADWAYS
AS TEMPERATURES FALL BELOW FREEZING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL AND SOUTH CENTRAL
VIRGINIA.
* WHEN...UNTIL 7 AM EST FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY AND SNOW COVERED ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE COMMUTES TONIGHT AND
FRIDAY MORNING, AS TEMPERATURES FALL WELL BELOW FREEZING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS IN VIRGINIA OR MARYLAND, PLEASE
CALL 5 1 1. FOR THE LATEST ROAD INFORMATION IN NORTH CAROLINA, GO
TO HTTP://DRIVENC.GOV.
&&