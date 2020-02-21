HOWARD, JOHN

John Howard (Lilboo) Fourteen years ago today God called you to your heavenly home. I know you are looking down on me and that God is with me each and every day. If you were here today, you would say, take care of yourself and let God do the rest. Always and forever in my heart you'll be. Love, Mom

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