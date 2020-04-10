POWELL, EARLY

...INCREASED FIRE DANGER ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA FRIDAY...
THE COMBINATION OF LOW RELATIVE HUMIDITY AND GUSTY WINDS WILL RESULT
IN AN INCREASED FIRE DANGER ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA
FRIDAY. RELATIVE HUMIDITY VALUES WILL DROP INTO THE MID 20S ACROSS
THE PIEDMONT TO AROUND 30 PERCENT AT THE COAST, ACCOMPANIED BY
NORTHWEST WINDS OF 15 TO 25 MPH WITH GUSTS BETWEEN 30 TO 40 MPH.
RESIDENTS ARE URGED TO EXERCISE CAUTION HANDLING ANY POTENTIAL
IGNITION SOURCE...INCLUDING MACHINERY... CIGARETTES...AND MATCHES.
BE SURE TO PROPERLY DISCARD ALL SMOKING MATERIALS. ANY DRY GRASSES
AND TREE LITTER THAT IGNITE WILL HAVE THE POTENTIAL TO SPREAD QUICKLY.
VIRGINIA RESIDENTS ARE REMINDED THAT OPEN BURNING IS PROHIBITED
BEFORE 4 PM EACH DAY THROUGH APRIL 30TH.