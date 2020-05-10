ROBINSON COOPER, EVA

EVA ROBINSON COOPER In life we loved you dearly, in death we love you still, in our hearts you hold a place that no one will ever fill. I miss the time we had together, our long talks, the fun we shared but most of all I miss you dearly. I thank God for the mother you were. I will always love, honor and cherish you forever. Your daughter, Joyce, and family

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