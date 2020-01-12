JENKINS, JOHN "JOLLY" JR.

JENKINS, John "Jolly" Edward Jr., 74, of Richmond, Va., passed away peacefully at Johnston-Willis Hospital, Richmond, Va., on December 24, 2019. He was preceded in death by his wife, Carol Parker Jenkins; son, John Edward Jenkins III; his parents, John Edward Jenkins and Gladys Marders Jenkins; sisters, Velois West, Arlene Toler and Joan DuVal. He is survived by sisters, Shirley Wood, Sandra Sahnow (Billy), Joyce Jenkins (Robert); devoted nephew, S. DeWayne King (Jennifer); numerous nieces, nephews and cousins. John was a home improvement contractor and former owner of John Jenkins Home Improvement Company. He enjoyed stock car racing and as a fan of the sport and a car owner, was an occasional driver. The family will receive friends from 2 to 3 p.m. Saturday, January 18, 2020, in the fellowship hall at Sherbourne United Methodist Church, 2619 Sherbourne Rd., N. Chesterfield, Va. 23237, with his memorial service beginning at 3 p.m. in the church sanctuary. Interment will be private. In lieu of flowers, contributions may be made to Richmond SPCA, 2519 Hermitage Rd., Richmond, Va. 23220.

View online memorial
To plant a tree in memory of JOHN JENKINS, JR. as a living tribute, please visit Tribute Store.

Receive daily news emails sent directly to your email inbox

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.