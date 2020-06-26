JONES, Cassandra E. Mondrey, of Hampton, Va., formerly of Amelia County, departed this life on Monday, June 22, 2020. Viewing will be held on Friday, June 26, 2020, from 11 a.m. to 4 p.m. at Michael Hawkes Funeral Home, 15001 Patrick Henry Highway, Amelia, Va. Funeral services Saturday, June 27, 2020, 11 a.m., Michael Hawkes Funeral Home. Interment in Liberty Baptist Church cemetery immediately following service, 12901 Genito Road, Amelia, Va.

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