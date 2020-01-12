KITTS, HUSTON

KITTS, Huston W. Jr., 61, of Midlothian, went to his Heavenly home on Wednesday, January 8, 2020. He was preceded in death by his parents, Huston W. Kitts Sr. and Eloise Kitts; brother, Jerry Kitts; and grandson, Easton Robinson. He is survived by his daughter, Erica (Adam) Robinson; grandchildren whom he adored, Aliviah, Aubree, Eli and Everly; sister, Dianna (John) Mathers, her children, Desiree and Dustin; stepmother, Sarah Strauss; and countless other loved ones. Huston could often be found cheering on his favorite teams, the N.Y. Mets and Washington Capitals, laughing with his beloved grandchildren or playing cards with his fellow stooges, John and Bryan. Family will receive friends Sunday, January 12, from 6 to 8 p.m. for visitation at Morrissett Funeral & Cremation Service, 6500 Iron Bridge Rd., N. Chesterfield, Va. Interment will take place Tuesday at 2 p.m. in Sunset Cemetery, Christiansburg, Va.

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