KLINAR, MARTIN

KLINAR, Martin Karl, of Glen Allen, departed this life on April 29, 2020. He was preceded in death by parents, Martin Carl Klinar and Ann Velemirovich Klinar. He is survived by his wife, Annette Klinar; son, Eli "Buddy" Klinar; grandchildren, Jeremiah, Jerric, Elijah and Elianah; sister, Mary Ann Lipat and husband, Abe Lipat; nephews, John, Michael and James Noll and family; and other loving family and friends.

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