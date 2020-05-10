LACY, Honi Caren, 71, of Henrico County, passed away on May 4, 2020. She was preceded in death by her husband, Edward Joseph Lacy. She is survived by her brother, Jesse Feldman of Boston; seven nieces and nephews, as well as many dear friends. A memorial service will be at a later date.

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