MASON, ANNE

MASON, Anne, age 70, passed away peacefully on January 7, 2020. She was born on August 19, 1949, in Danville, Va. She is survived by her children, Cassandra (Montgomery) and Corey Mason; granddaughter, Alexis Montgomery; brother, Beverly Lipscomb; and sister, Gwen (Ross) Lipscomb. A memorial service will be held Saturday, January 18, 2020, 1 p.m. at Bliley's Funeral Home, 8510 Staples Mill Road, Henrico, Va. 23228.

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