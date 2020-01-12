MAXWELL, JOHN "JACK" JR.

MAXWELL, John "Jack" C. Jr., passed away Wednesday, January 1, 2020. He is survived by his lovely wife, Adrienne; his son, John C. Maxwell III of Washington, Connecticut; his daughter, Susan Sky of Talent, Oregon; and four grandchildren. A private family burial will be held in Hollywood Cemetery. A memorial ceremony will be held 2 p.m. Saturday, January 18, at St. Stephen's Episcopal Church, 6000 Grove Ave., Richmond, Va. 23226.

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Service information

Jan 18
Memorial Ceremony
Saturday, January 18, 2020
2:00PM
St. Stephen's Episcopal Church
6000 Grove Ave.
Richmond, va. 23226
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