MINOR, GEORGE

MINOR, George Ryland, 70, of Richmond, Va., passed away Saturday, January 4, 2020. He proudly served as a Henrico County Police Officer for over 30 years and owned Excalibur Auto Sales. George enjoyed time in the Outer Banks with his family and pets in the summer. He was honest, quick-witted, funny and passionate about cars. A loving husband, stepfather and loyal friend. Survived by devoted wife, Kathy Minor; stepdaughters, Brittany and Brooke Pleasants; dog, Tanner; cats, Graham and Misty; and many friends. Preceded in death by brother, Philip A. Minor Jr.; and sister-in-law, Judy Minor. Friends will be received 5 to 7 p.m. Thursday, January 16, at Affinity Funeral Service-Richmond Chapel, 2720 Enterprise Pkwy., Richmond, Va. 23294. A memorial service will be held at 1 p.m. Friday, January 17, in the funeral home chapel. Interment will follow in Westhampton Memorial Park.

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