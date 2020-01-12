OWENS, PATRICKA

OWENS, Patricka "Pat" Jamison, born August 10, 1932, in Hartford, Ind., died January 8, 2020, at her home in Chester. Pat served in the U.S. Army and retired after more than 30 years of service from the U.S. Army Logistics Center at Fort Lee, where she served as a Logistics Management Specialist. Pat was past president of Chester Woman's Club and a member of Chester Presbyterian Church. She volunteered with many community organizations throughout her life. She is survived by her daughters, Barbara Owens Garfinkel and Susie Owens (Barb Wirwille); son, John Owens (Carolyn Hansinger); and beloved grandchildren, Lindsey Garfinkel and Zachary Garfinkel. The family would like to thank her devoted caregivers, Linda Lyles and Sherry Seay. A memorial service will be held at Chester Presbyterian Church, Friday, January 17, at 3 p.m. In lieu of flowers, please make donations to Chester Presbyterian, 3424 W. Hundred Rd., Chester, Va. 23831; Chesterfield Fire & EMS Station 1, 4325 Old Hundred Rd., Chester, Va. 23831; or a charity of your choice.

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