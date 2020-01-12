OWENS, PATRICKA

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
20 IN EFFECT UNTIL 5 AM EST SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
BERTIE CAMDEN CHOWAN
GATES HERTFORD NORTHAMPTON
PASQUOTANK PERQUIMANS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 37 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG
DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG
NOTTOWAY PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN
CITY OF SUFFOLK CITY OF WILLIAMSBURG GREENSVILLE
ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON
SURRY SUSSEX
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA,
ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR,
BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BRAYS FORK,
BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS,
BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CARET, CEDAR FORK,
CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN, CHASE CITY,
CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK,
CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE,
COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE,
CROAKER, DAWN, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE,
DUNNSVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON,
EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT,
EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS,
FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN,
GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE,
GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HANCOCK, HAWK,
HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE,
HOWERTONS, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE,
LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT,
MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL,
MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT,
MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, ORAPAX FARMS, PETERSBURG,
POOLESVILLE, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS,
REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON,
SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK,
TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VULTARE,
WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS,
WILLIAMSBURG, AND WINDSOR.