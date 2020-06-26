PLUMMER-TISDALE, NANETTE

PLUMMER-TISDALE, Ms. Nanette Nicole, passed away June 14, 2020. A Celebration of Life will be held Saturday, June 27, 2020, at Allen and Associates Mortuary Cremation Chapel, 508 Summit Ave., Greensboro, N.C. 27405. Visitation with the family will began at 12:30 to 1 p.m. followed by the service at 1 p.m. The service is entrusted to Allen and Associates Mortuary Cremation, LLC.

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To plant a tree in memory of NANETTE PLUMMER-TISDALE as a living tribute, please visit Tribute Store.